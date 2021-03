RTL Foot : que penser de l'OM de Sampaoli ?

publié le 13/03/2021 à 23:30

Comme tous les vendredi, samedi et dimanche, retrouvez RTL Foot pour ne rien manquer de l'actualité du week-end et revenir en détails sur chaque rencontre. Vainqueur face à Brest en toute fin de match de son deuxième match consécutif depuis l'arrivée sur le bans de l'Argentin Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille va-t-il vraiment se réveiller et finir la saison en trombe ?

Autre sujet phare du week-end, le choc de la 29e journée entre Monaco et Lille, dimanche 14 mars (17h05). Les Lillois vont-ils faire un pas de plus vers le titre de champion de France ? Les Monégasques vont-ils se relancer dans la course à la Ligue des champions. Toutes les infos avant l'affiche entre le 4e et le leader.

La séquence "RTL Petit Pont" est consacrée à Lionel Messi et Cristiano Ronlado. Que pensent les enfants de leur élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions ? Direction ensuite le "Conseil de l’Europe", avec Alexis Menuge pour l'Allemagne, Bruno Constant pour l'Angleterre et Matthias Valton pour l'Espagne.

Le "Défootoir" reçoit ce soir le compte Twitter parodique La Fédé de la Loose. Enfin place aux débats dans la troisième heure de l'émission, avec comme invitée Carine Galli.