Ligue des champions : comment se déroulera-t-elle à partir de 2024 ?

La Ligue des champions fait peau neuve. Dans le tumulte général causé par l'annonce d'une compétition dissidente baptisée "Super League", l'UEFA a acté la nouvelle formule de la Ligue des champions mijotée depuis plusieurs mois, qui entrera en vigueur en 2024 et comptera non plus 32 mais 36 équipes.

Quant au déroulé exact de la compétition, la bataille est loin d'être gagnée par l'UEFA. En effet, selon le quotidien britannique The Times, l’UEFA fait face à la pression des ligues européennes et de l'Association européenne des clubs (ECA), concernant ce nouveau format, qui pourrait donc évoluer d'ici 2024. En question notamment selon le Times, les conditions d'attribution de certains "tickets" qualificatifs pour la C1.

D'après les annonces faites lundi par le secrétaire général adjoint de l'UEFA Giorgio Marchetti, toute la phase de poule que l'on connait actuellement, composée de 8 groupes de 4 équipes, sera remplacée par un "mini-championnat". Chaque équipe ne disputera plus 6 matchs contre 3 équipes différentes, mais 10 matches contre 10 équipes différentes, avant d'accéder aux huitièmes de finale.

La France mieux lotie

Pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, il faudra donc se classer parmi les huit premières équipes de cette première phase. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place disputeront des barrages (en aller-retour) pour rallier les huitièmes. Les équipes classées entre la 25e et la 36e place seront quant à elles éliminées.

Au total, le nombre de matches disputés par chaque équipe sera donc plus conséquent dans cette nouvelle formule qu'actuellement. Le vainqueur de cette nouvelle C1 disputera 17 matches (voir 19 en passant par les barrages), contre 13 actuellement.

Pour l'heure, à la suote des annonces faites par l'UEFA lundi, ce nouveau format sera bénéfique pour la France, car Giorgio Marchetti, a précisé qu'un ticket supplémentaire serait attribué à la cinquième nation la plus en réussite sportivement (derrière l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie), en l'occurrence la France (pour le moment) qui devrait donc avoir trois représentants minimum assurés dès 2024. Si une autre bombe de type "Super League", n'explose pas d'ici là.