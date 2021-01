Ligue 1 : l'OL champion d'automne après son nul à Rennes

et AFP

C'est un trophée honorifique dont les joueurs de l'Olympique Lyonnais peuvent se satisfaire. À mi-parcours de la saison de Ligue 1, après 19 matchs joués, les Rhodaniens sont en tête du classement (40 points) et donc "sacrés" champions d'automne. Une première pour le club depuis la saison 2008-2009.

Longtemps menés 2 buts à 0 à Rennes, les hommes de Rudi Garcia sont parvenus à arracher un match nul inespéré (2-2), grâce aux buts de Memphis Depay (79e) et Jason Denayer (82e), dans le dernier quart d'heure. Pour Rennes, il s'agit d'un sixième match sans défaite mais également d'une vraie déception au vu de la physionomie de la rencontre. Dépassés par l'AS Monaco, les Rennais redescendent à la 5e place du classement.

Avec seulement une défaite à la mi-championnat, les Lyonnais virent donc en tête juste devant le Paris Saint-Germain (39 points), tombeur de Brest (3-0), et Lille (39 points), vainqueur à Nîmes (1-0). La deuxième partie de saison s'annonce donc plus que jamais riche en suspense, dans la course au titre.

