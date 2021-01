PSG : à quoi le club doit s'attendre avec l'arrivée de Mauricio Pochettino ?

publié le 02/01/2021 à 17:05

Le Paris Saint-Germain a officialisé, le mardi 29 décembre 2020, le licenciement de son désormais ex-entraîneur Thomas Tuchel. Dans un bref communiqué, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a salué "l'énergie" et la "passion" déployées par le tacticien allemand pendant ses deux années et demie au club. Une nouvelle page devrait à présent s'ouvrir avec, à sa tête, un ancien de la maison.

Mauricio Pochettino connaît en effet déjà bien le Parc des Princes. L'Argentin débarque à Paris au mercato d'hiver 2001, quelques mois avant l'arrivée d'un certain Ronaldinho. Comme défenseur central, il porte à quelques reprises le brassard des Rouge et Bleu, et part un peu plus de deux ans plus tard.

Dès que le renvoi de Thomas Tuchel a été évoqué, la rumeur d'un retour de l'Argentin dans la capitale est arrivée. Il a d'ailleurs rapidement reçu le soutien de son compatriote et ancien coéquipier au PSG, Juan Pablo Sorin, qui dans un tweet a salué un entraîneur avec "un style de jeu clair, une personnalité, une relation humaine avec les joueurs".

Pochettino al @PSG_inside ? Ojalá ! Sentimiento de pertenencia genuino, Mbuen trabajo con inferiores, estilo de juego bien claro, personalidad, relación humana con jugadores...el sueño,claro, d @ChampionsLeague q quedó tan cerca este año

.#AllezParis #ICICESTPARİS pic.twitter.com/rcmziSkcce — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) December 24, 2020

Après L'Espanyol de Barcelone, Southampton et les Tottenham Hotspurs, Pochettino connaîtra à Paris son quatrième banc. Une expérience d'entraîneur longue de plus de dix mais au cours de laquelle l'Argentin n'a remporté aucun titre, malgré une finale de la Ligue des champions avec Tottenham en 2019, perdue contre Liverpool (0-2).

Mais même sans trophée, le tacticien a su imposer son approche du jeu dans les trois clubs où il est passé, demandant à ses joueurs une intensité permanente avec un pressing haut et soutenu pour étouffer l'adversaire. "Si t'es courageux dans la vie, tu ne peux pas te comporter d'une manière différente sur un terrain de football, expliquait-il en 2016 au Guardian, je ne sais pas jouer d'une façon différente".

Sur ce point, les Parisiens risquent de devoir s'adapter rapidement. Sur la première moitié de la saison 2015-2016, les joueurs de Tottenham parcouraient, cumulés, un total de 115,5 kilomètres par match en moyenne, selon le Daily Mail. Lors de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions, le PSG, pourtant finaliste, est l'équipe qui a le moins couru, avec 104.2 km par match en moyenne.

"C'est l'un des entraîneurs les plus exigeants d'Europe sur le plan physique" lance l'agent d'un ancien joueur de Tottenham, interrogé par le JDD. Comme prévu, les Parisiens reprendront l'entraînement le 3 janvier 2021. D'ici là, certains joueurs peu habitués aux courses, comme Neymar, Verratti ou Paredes, devront se préparer à un changement de régime.