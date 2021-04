publié le 17/04/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 17 avril, il explique que Nantes, actuellement 19e de Ligue 1 à cinq journées de la fin, va redescendre en Ligue 2 après huit saisons consécutives dans l'élite.

Le chroniqueur multi-facettes de 53 ans avait pourtant annoncé fin décembre qu’avec Raymond Domenech fraichement nommé entraîneur, les Canaris allaient se maintenir... "Je vous signale que Domenech a été viré au bout de sept matchs, donc impossible de savoir s’il n’aurait pas sauvé le club", se justifie-t-il avant de placer le #mauvaise foi.

Avec Antoine Kombouaré nommé début février, Nantes s'était imposé à Angers (1-3), mettant fin à la plus longue série de matchs sans victoire du club. Les jaune et vert ont même réussi l'exploit de battre le PSG au Parc des Princes mi-mars (1-2), "un peu comme tout le monde en ce moment vous me direz, nuance Florian Gazan : regardez le Bayern Munich mardi dernier".

Florian Gazan





Mais si "les Canaris ont multiplié leur moyenne de points pris par match par deux avec Kombouaré (deux victoires, trois nuls, trois défaites), le problème c’est que pendant ce temps-là les adversaires de Nantes dans la lutte pour le maintien ont fait mieux, note-t-il : +12 points pour Nîmes, +10 pour Lorient et seulement + 9 pour Nantes. Seul Dijon a fait pire avec +0, mais bon Dijon c’est un peu comme le prince Philip, ça fait longtemps qu’on sait que c’est mort.

"Résultat paradoxal, Nantes est du coup moins bien classé aujourd’hui qu’au moment du départ de Domenech, poursuit Florian Gazan : avant-dernier, et donc dans la charrette pour la Ligue 2, avec 28 points, le pire total de l’histoire du FC Nantes à ce stade de la saison. Un record dont le club se serait bien passé, lui qui en détient des plus glorieux. Comme celui d’invincibilité sur une saison, 32 matchs sans défaite en 1994-1995. Ou celui du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1, marqué au bout de 8 secondes par Michel Rio en 1992".

Florian Gazan





"C’était le temps du jeu à la nantaise, qui aujourd’hui a plus des allures de Petit Beurre ramolli. Et comme dimanche 18 avril, les Canaris accueillent Lyon, ce n'est pas totalement gagné qu’ils quittent leur actuelle 19e place après le match. Certes il restera cinq journées pour redresser la barre, une spécialité pourtant du président du club Waldemar Kita qui fait dans la chirurgie esthétique pour kiki rikiki, mais pas sûr que cela suffise. Et j’ai bien peur qu’en regardant la liste des clubs en Ligue 1 la saison prochaine, on dise à propos du FC Nantes "mais t'es pas là, mais t’es où ? Pas là".