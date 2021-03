Équipe de France : Mbappé sera le meilleur buteur de l'histoire, affirme Gazan

publié le 27/03/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 20 mars, il l'annonce, arguments à l'appui : s'il a déçu face à l'Ukraine mercredi 24 mars, Kylian Mbappé sera un jour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

"Le recordman actuel est un autre attaquant lui aussi rapide et formé à Monaco, Thierry Henry, avec 51 buts, rappelle d'abord le chroniqueur. Olivier Giroud, lui, est 2e, avec 44 buts. Alors bien sûr, 'Kyky' est encore loin de 'Titi' avec seulement 16 réalisations avec l’équipe de France - à 22 ans, notez que c’est déjà autant que Franck Ribéry et 16 fois mieux que Stéphane Guivarc’h".

"Mais si on part du principe qu’il a fallu 123 sélections à Henry pour atteindre ce total avec une moyenne de 0,4 but par match, pile la moyenne actuelle de Mbappé, ça veut dire que 'Kyky' aura besoin de 85 matchs en Bleu pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France", poursuit le sociétaire des Grosses Têtes, alors que l'attaquant parisien compte 40 sélections.

Un total de 85 sélections à seulement 28 ans ?

"85 matches, ça a l’air beaucoup comme ça, mais sachant que les Bleus en jouent en moyenne 13 par saison et 18 quand ils vont au bout d’un Euro ou d’une Coupe du Monde - le genre de choses qui sur un malentendu peut leur arriver. MBappé, s’il ne se blesse pas et ne trempe pas dans une affaire de 'sextape', ces 85 matchs, il les aura au plus tard dans six ans. Il n’aura alors que 28 ans. Pour mémoire, Thierry Henry, lui, son 51e et dernier but en sélection, il l’a marqué à 32 piges".