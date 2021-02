FC Nantes : lentilles intraoculaires, pénoplastie... Comment Kita a fait fortune

et Gregory Fortune

publié le 11/02/2021 à 15:26

Huit fois sacré champion de France dans son histoire de 1965 à 2001, le FC Nantes s'enfonce dans la crise. 18es de Ligue 1 après une série de 15 matches sans succès, les Canaris se sont encore inclinés, mercredi 10 février en Coupe de France à domicile contre Lens (2-4).

Raymond Domenech a appris son limogeage dans la foulée, alors qu'il coachait à distance pour cause de suspicion de Covid. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, l'avait pourtant appelé à la rescousse il y a six semaines. L'ancien sélectionneur des Bleus n'aura pas eu le temps de s'installer qu'il est déjà éjecté. Une nouvelle, Kita a montré qu'il était imprévisible.

Le Franco-Polonais de 67 ans (il est né à Szczecin) est un homme d'affaires avisé. Il fait fortune en 2006 en vendant sa société de lentilles intraoculaires pour 170 millions d'euros. Mais c'est pour mieux rebondir dans la pénoplastie, une technique médicale qui permet l'allongement du pénis. Les Chinois, dit-il sans fard, en sont très demandeurs. Depuis 2017, Waldemar KIta fait aussi l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et risque un redressement de plus de 20 millions d'euros au titre de l'impôt sur la fortune.

Résistera-t-il à une nouvelle descente en Ligue 2 ?

Passionné de football, l'optométriste de formation a été le propriétaire du FC Lausanne-Sport (1998-2001), en Suisse, club qui a fait faillite un an après son départ. En 2007, il rachète le FC Nantes et multiplie les déclarations maladroites autant que les défaites. Aujourd'hui, les élus locaux lui tournent le dos, une partie des supporters lui vouent une haine féroce et réclament son départ depuis plusieurs années déjà.

Waldemar Kita s'y est toujours refusé. Question d'orgueil, de passion et d'argent. Pas sûr pour autant que sa résistance soit durable, surtout si le FC Nantes retombait en Ligue 2 en fin de saison. Le club était immédiatement remonté en Ligue 1 au terme de la saison 2007-2008, avant de retourner à l'étage inférieur en 2009 pour y rester jusqu'en 2013.

Kombouaré, 16e entraîneur de l'ère Kita

La mission maintien a été confiée à Antoine Kombouaré, qui devient le 16e entraîneur de l'ère Kita après Michel Der Zakarian (à deux reprises), Christian Lapierre, Élie Baup, Gernot Rohr, Jean-Marc Furlan, Baptiste Gentili, Philippe Anziani, Landry Chauvin, René Girard, Sergio Conceiçao, Claudio Ranieri, Miguel Cardoso, Vahid Halilodzic, Christian Gourcuff et Raymond Domenech. Conceiçao a obtenu la meilleure place en fin de saison en L1 : 7e en 2016-2017.