Mort du prince Philip : où et comment suivre les obsèques ?

Elizabeth II et son époux le prince Philip en octobre 2018

publié le 16/04/2021 à 08:05

Plus que jamais les amoureux de la famille royale sont invités à regarder la télévision. Pandémie oblige, les obsèques du prince Philip, l'époux de la reine Elizabeth II d'Angleterre, se dérouleront en petit comité. Les Britanniques, même vaccinés, sont invités à ne pas se réunir aux abords des différents hauts lieux de la monarchie pour suivre, même de loin, les événements.

Les funérailles auront lieu samedi 17 avril au château de Windsor. Elles commenceront à 15h00 heure locale (16h à Paris) avec une minute de silence nationale. Tout au long de la journée RTL vous fera vivre les temps forts de cette journée d'hommage avec notre correspondante. France Télévisions bousculera ses programmes et proposera de suivre ces obsèques en direct sur France 2 à partir de 15h05. Le match féminin de rugby Irlande/France qui était dans cette case est déprogrammé et déménage sur France 4. D'autres chaînes, en particulier les chaînes d'information en continu, seront tentées aussi de suivre, minute par minute, ce moment d'Histoire.

Le protocole est déjà finalisé. Elizabeth II en a approuvé les derniers détails. Le prince Philip lui-même avait pu y mettre sa patte : il ne voulait pas de grand cortège mais plutôt quelque chose de simple. Il devait y avoir plus de 800 invités, dont des dignitaires étrangers, mais il n’y en aura finalement que 30, seulement des membres de la famille et le cercle proche du prince qui allait souffler sa centième bougie. Parmi ces invités, le prince Harry qui viendra directement des États-Unis où il a laissé son fils et son épouse, Meghan Markle, enceinte.

Le cercueil du prince sera placé dans une Land Rover dessinée en partie par Philip lui-même. Le prince Charles, les princes Harry et William, et d’autres membres de la famille royale marcheront derrière le véhicule qui emmènera doucement la dépouille du château à la chapelle Saint-Georges où aura lieu la cérémonie et où le prince Philip sera inhumé. Une image qui ne sera pas sans rappeler la même marche funèbre des deux frères derrière le cercueil de Diana. Le Royaume-Uni a débuté un deuil national qui va durer jusqu’au lendemain des funérailles, c’est-à-dire dimanche 18 avril.