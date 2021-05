publié le 19/05/2021 à 09:15

Pour autant malgré son talent incontestable Karim Benzema va devoir convaincre aussi certains supporters. La planète foot a vécu au rythme des rumeurs de ce retour spectaculaire.

Premières rumeurs mardi matin sur les réseaux sociaux. Louisa, fan inconditionnelle de l'équipe de France s'agace, et lorsque Didier Deschamps officialise le retour en équipe de France de Karim Benzema en sélection : "C'est n'importe quoi parce qu'il a quand même eu des propos limites nous concernant, et maintenant on devrait l'acclamer au stade. On a réussi à gagner sans lui, on peut encore gagner sans lui".

Et la trentenaire d'espérer que Karim Benzema ne jouera pas comme titulaire en Bleus alors que David estime, que compte-tenu des prochains adversaires, l'attaquant du Real Madrid est un atout majeur : "Très bonne nouvelle parce que ça reste quand même pour le moment un des meilleurs attaquants du monde. Donc sur le plan sportif, je pense que la question ne se posait même pas. Honnêtement je ne vois pas un attaquant meilleur que lui pour le moment. Il marche sur l'eau".

Et malgré les arguments, Alexis est un peu plus dubitatif : "Ils n'ont pas joué ensemble depuis X années. Mbappé n'a jamais joué avec Benzema. On demande à un joueur de revenir, il a loupé un Euro, une coupe du monde. On a été champion du monde, il revient, il ne faut pas qu'il passe non plus pour un bouche-trou. Pourquoi aujourd'hui et pas il y a deux ans ou trois ans ?". Tous seront néanmoins derrière l'équipe de France le 15 juin pour le premier match des phases de poule face à l'Allemagne.

