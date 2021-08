Réouverture des terrasses : doit-on réapprendre à draguer ?

Aujourd'hui, l’équipe de On est fait pour s'entendre est au restaurant le Yaya, dans le 19ème arrondissement de Paris. Flavie Flament célèbre la réouverture des terrasses chez le célèbre chef Juan Arbelaez. La réouverture des terrasses, c’est aussi la sortie de Cupidon, mais pas facile de décocher des flèches quand on est un peu rouillé et marqué par cette crise sanitaire.

Comment va donc se passer la réouverture de la saison des amours ? Avons-nous perdu le sens de la séduction ? Doit-on réapprendre à draguer ? De nombreuses questions que l'on se pose.



Pour Cécilia Commo, la rue n’est plus la même. "Ce qui fait que l’ouverture des terrasses est attendue c’est qu’on sort de chez nous, et les gens nous voient." Chaniz a 20 ans et est étudiante. Son rêve est de devenir animatrice radio. Elle explique à Flavie Flament que "manger au restaurant est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Je suis célibataire, quand il fait beau, c’est la saison des rencontres, des amours. L’été est plus propice aux dragues".

Le masque : un élément de drague ?

L'étudiante ajoute : "Cela fait longtemps que je n’ai pas été dragué. Cela me manque. Ça fait du bien au moral d’être séduite". Pour elle, on va reprendre du plaisir à vouloir séduire, à se faire beau ou belle.

Pour Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, "tout ce qui est de l’ordre de la séduction ne se perd pas, il y a une appétence à draguer. Le masque pourrait même devenir un élément de séduction"...

Invités

- Cécilia Commo, psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple.



- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Auteur de '' Aimer " aux éditions Marabout.

Aimer Crédit :