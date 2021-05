publié le 19/05/2021 à 07:25

Le retour est un coup de tonnerre qui a parcouru les rédactions et les réseaux sociaux ce mardi 18 mai : Karim Benzema, l'enfant chéri puis banni du football français est de retour en équipe de France après 5 années de mise à l'écart. L'annonce de Didier Deschamps, au moment de dévoiler la liste des joueurs qui iront à l'Euro 2021, a confirmé la rumeur et lancé la machine à fantasmes des fans de football.

Car malgré le désamour dont il faisait (ou fait toujours) l'objet, l'attaquant du Real Madrid est ce que les Italiens appellent un "fuoriclasse", un joueur inclassable. Quadruple vainqueur de la Ligue des champions, il est depuis trois saisons le fer de lance des Madrilènes, au point que ne pas le voir évoluer en bleu avec Mbappé ou Griezmann était de plus en plus frustrant. Mais maintenant que c'est officiel, comment cela se passera-t-il sur le terrain ?

Tout d'abord, le retour de Karim Benzema signifiera sans doute la sortie d'Olivier Giroud du 11 de départ. Mais là encore, le timing est parfait. Le joueur de Chelsea ne joue que des bribes de minutes cette saison, et son rôle en sortie de banc sied sans doute plus désormais à ses qualités. "Benz" devrait donc évoluer en pointe, en avant-centre, avec une certaine liberté. Didier Deschamps, inflexible sur le replacement défensif de ses joueurs, est plutôt du genre à leur laisser en échange les coudées franches en attaque. Avec un duo axial Benzema-Griezmann, le sélectionneur s'offre des joueurs au QI football exceptionnel.

Une attaque de feu en gardant l'équilibre défensif ?

Intelligents, intuitifs, techniquement au-dessus du lot, les deux artistes mettront du liant dans l'attaque des Bleus, et alimenteront à coup sûr la fusée Mbappé. Tournés tous les deux vers le collectif, Griezmann et Benzema seront capables d'apporter ce dont l'équipe à besoin. Aligné sans doute au départ côté gauche, Mbappé profitera des espaces créés par ses deux aînés, d'autant que les défenses ne pourront pas se focaliser sur le Parisien au risque de laisser aux deux autres le loisir de les dynamiter.

Côté droit, Didier Deschamps devrait titulariser Kingsley Coman, dont le sélectionneur adore le volume de jeu. Le joueur du Bayern Munich peut venir aider en défense, percuter en attaque, et apporter sur le côté droit la vitesse amenée par Mbappé à gauche. Une attaque à quatre donc avec deux lanceurs de génie et deux fusées. Si la mayonnaise prend, le quatuor est sans équivalent actuellement sur la planète.

Mais Didier Deschamps n'admettrait pas un déséquilibre, et ne sacrifiera pas totalement la solidité défensive de son équipe. Si le 4-2-3-1 (ou 4-4-2) est mis en place, il ne devra pas signifier une fragilité défensive. Le système avait été essayé lors du premier match du Mondial 2018 avant que le coach ne revienne à un milieu à trois joueurs, moins créatif mais plus solide. Il faudra donc que les attaquants fassent leurs tâches "ingrates" pour soulager le duo Pogba-Kanté appelé à débuter.

Derrière, l'alignement de quatre attaquants va renforcer le choix de mettre quatre défenseurs centraux de formation. Les champions du monde Pavard-Varane-Kimpembe-Hernandez auront comme mission de protéger Hugo Lloris, et de veiller à ne pas trop découvrir l'arrière-garde des Bleus. De la solidité derrière, de la fiabilité au milieu, et du talent hors normes devant, le menu est prometteur.

Le onze idéal des Bleus avec Karim Benzema

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Coman, Giezmann, Benzema, Mbappé.