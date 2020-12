PSG : qui est Mauricio Pochettino, le successeur de Thomas Tuchel ?

publié le 24/12/2020 à 19:57

C'était il y a quasiment un an. En novembre 2019, l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, était limogé après cinq ans de bons et loyaux services. Libre depuis un an, le coach argentin aurait trouvé un accord avec le club du Paris Saint-Germain pour entraîner les champions de France, selon le journal L'Equipe.

Mauricio Pochettino, 48 ans, n'est pas étranger au club de la capitale. L'ancien défenseur central y a joué entre 2001 et 2003, et a même porté le brassard de capitaine, à l'époque de Ronaldinho, Arteta ou Anelka, notamment.

L'ancien entraîneur de Tottenham était pressenti pour prendre les rênes du PSG qui lorgnait également sur les deux Italiens Massimo Allegri et Thiago Motta. Mauricio Pochettino n'était pas le seul entraîneur libre car Massimo Allegri était sans club depuis son départ de la Juventus de Turin en mai 2019.

Un succès mitigé à Tottenham

Mauricio Pochettino arrive au PSG avec une belle expérience. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à l'Espanyol Barcelone (2009-2012), avant de s'envoyer pour l'Angleterre où il a coaché Southampton (2013-2014) puis Tottenham (2014-2019). Il a notamment ramené le club londonien sur le podium, jusqu'à terminer vice-champion d'Angleterre en 2017, derrière Chelsea. L'Argentin a mis en place un jeu basé sur la possession, la technique, et un pressing haut.

Pochettino a aussi révélé le buteur anglais Harry Kane, et surtout porté Tottenham en finale de la ligue des champions 2019, perdue face au Liverpool de Jürgen Klopp. En demi-finale, Tottenham était venu à bout de l'ambitieuse Ajax Amsterdam au terme d'une double confrontation renversante.

Très apprécié des supporters, mais incapable de remporter un trophée en cinq ans, Mauricio Pochettino a finalement été limogé de Tottenham en novembre 2019 après un début de saison très compliqué. Lors de son remplacement par José Mourinho, le club londonien pointait à la quatorzième place du championnat.