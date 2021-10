Ligue 1 : pourquoi les buts sont systématiquement retirés des réseaux sociaux

C'est un but qui aurait dû faire le tour du monde, mais qui ne l'a pas fait. Samedi 30 octobre, lors de la rencontre Metz-Saint-Étienne comptant pour la douzième journée de Ligue 1, le Stéphanois Wahbi Khazri inscrit un but sensationnel de son propre camp, à 68 mètres des cages adverses. Il s'agit de la réalisation la plus lointaine inscrite en Ligue 1 depuis que la base statistique Opta collecte des données (2006-2007).

Très vite, les images du but circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Mais au bout de quelques heures, il n'était plus possible de revoir la courte séquence de la réalisation. Selon RMC Sport, il s'agit d'un problème de droit à l'image. Amazon, le diffuseur du championnat, n'a pas les droits pour partager ce type de séquence sur les réseaux sociaux.

De son côté, l'opérateur Free, qui possède une application qui permet la diffusion d'extraits de rencontre de Ligue 1, a fait savoir qu'il aimerait pouvoir diffuser ces images. "Nous on demande que ça de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux" écrit la marque sur Twitter.

Ce blackout est aussi une stratégie de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui veille jalousement à ses droits en ne laissant filtrer aucun extrait. Une stratégie assumée par les instances, "la LFP mène une lutte active contre le piratage pour préserver les droits acquis par les détenteurs de droits en France et à l’international" précise-t-elle à RMC Sport.

Le but sensationnel de Khazri sera donc disponible à partir de lundi. Pas sûr que cela satisfasse les suiveurs de la Ligue 1 qui estiment que la LFP se tire une balle dans le pied en supprimant des contenus qui pourraient mettre en avant la Ligue 1.