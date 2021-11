Cruelle fin de match pour les joueurs parisiens. Après avoir mené pendant plus de cinquante minutes sur la pelouse de Leipzig, les hommes de Mauricio Pochettino se sont faits rejoindre au score en toute fin de rencontre, à la 92ème minute, sur un pénalty de Dominik Szoboszlai (2-2) après une faute plus qu'évitable de Presnel Kimpembe.

Tout avait déjà mal commencé pour le PSG en ce mercredi 3 novembre. Complètement sous l'eau durant le premier quart d'heure, le club de la capitale encaisse un premier but dès la 8e minute de jeu par l'intermédiaire de l'ancien parisien Christopher Nkunku (1-0). Après 12 minutes de jeu, l'addition aurait même pu être davantage salée si Gianluigi Donnarumma n'avait pas brillé face au pénalty d'André Silva.

Cela aura eu au moins le mérite de réveiller les Parisiens qui parviennent enfin entrer dans leur match. À la pause, ils mènent 1-2 grâce à un doublé du Néerlandais Georginio Wijnaldum (21e, 39e), très critiqué depuis son arrivée en France cet été.

Après une seconde période maitrisée, le sort s'est donc acharné en toute fin de rencontre puisque l'arbitre de la rencontre accorde, après visionnage de la VAR, un second pénalty aux Allemands, que transforme cette fois-ci l'international hongrois Dominik Szoboszlai (92e) après la faute du Français Kimpembe. En l'absence de Messi, blessé, les coéquipiers de Neymar peuvent s'en mordre les doigts puisque Mbappé par deux fois et Di Maria ont raté un face-à-face durant le second acte.

C'est une bien mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain qui perd la première place du groupe A, au profit des Anglais de Manchester City, vainqueurs de Bruges sur leur terrain dans le même temps (4-1). Un sursaut est attendu le 24 novembre prochain puisque le PSG se déplacera sur la pelouse du nouveau leader, pour ce qui sera sans aucun doute "la finale" de la poule.