L'Euro 2021 débute dans un peu plus de trois semaines et le suspens est à son comble pour de nombreux internationaux français, en attente de savoir s'ils participeront à la compétition. Didier Deschamps annoncera ce mardi soir la liste des 26 joueurs sélectionnés.

Le choix reste compliqué pour le sélectionneur français et certains joueurs croisent les doigts, à l'instar de Djibril Sidibé, champion du monde en 2018 mais rarement appelé ces derniers mois. "J'y crois et je travaille pour. L'Équipe de France c'est là où j'ai connu ce succès en 2018, on a vécu des choses fantastiques, cette envie de partager quelque chose ensemble, une vie commune pour atteindre ensemble un grand objectif", confie le défenseur monégasque.

"Le sélectionneur me connaît, les entraîneurs me connaissent, je n'ai jamais triché. Je me donne à 100% à chaque fois que le coach fait appel à moi", conclut-il. La liste des 26 joueurs appelés sera diffusé sur TF1 et M6 ce soir. Didier Deschamps sera l'invité du 19:45 où il répondra aux questions de Marie Portolano et Nathalie Iannetta.

