publié le 16/05/2021 à 08:47

Le retour à la vie normale se rapproche pour les Français. À partir de ce mercredi 19 mai, de nombreuses restrictions vont être levées sur l'ensemble du territoire. Il sera notamment possible de boire à nouveau un verre en terrasse, jusqu'à 21h, car le couvre-feu à 19h prendra fin. La capacité d'accueil des clients sera de 50% maximum et de 6 personnes par table.

Le mercredi 19 mai sera également marqué par la réouverture des commerces avec 8 mètres carré par client et donc une jauge à respecter avant d'entrer dans les enseignes. Le monde de la culture se déconfine également, avec le grand retour des musées et cinémas, avec une jauge de spectateurs fixée à 35%.

Cette jauge sera la même pour les casinos, qui peuvent également rouvrir. Seuls les machines à sous et les jeux électroniques seront accessibles. Côté sport, les piscines rouvrent mais uniquement pour les mineurs et le public sera de retour dans les stades, avec un maximum de 1.000 personnes assises.

À écouter également dans ce journal

Société - Selon les chiffres diffusés par le ministère de l'Intérieur ce samedi, les manifestations pro-Palestine ont rassemblé 22.000 manifestants en France, dont 2.500 à 3.500 à Paris. Au total, 51 interpellations ont été réalisées, dont 44 à Paris.

Faits divers - Le brigadier, âgé de 51 ans, qui avait été pris à partie et blessé par un projectile lors d’une intervention dans la nuit de jeudi à vendredi, à Rive-de-Gier, dans la Loire, est sorti du coma. Son pronostic vital n’est plus engagé et il a pu "prononcer quelques mots".

Sport - Le Losc peut être sacré champion de France lors de la 37e journée, ce samedi. Les Dogues, qui reçoivent l'AS Saint-Étienne, doivent faire un meilleur résultat que le Paris Saint-Germain, qui accueille Reims.