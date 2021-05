publié le 15/05/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 15 mai, il l'annonce : il n'y aura aucune surprise dans la liste de 26 joueurs pour l'Euro, que Didier Deschamps dévoilera mardi 18 mai.

Et même si l'UEFA a autorisé les sélectionneurs à prendre trois joueurs de plus qu'à l'accoutumée en raison de la situation sanitaire, "avec Didier Deschamps, ce qui serait une surprise, et bien ce serait qu’il y ait une surprise, prévient le chroniqueur. Non, non, ne rêvez pas : 'DD', ce n’est pas Raymond Domenech".

"Il ne va pas vous sortir un Pascal Chimbonda, sélectionné à la Coupe du monde 2006 en ayant joué seulement quatre minutes lors du dernier match de préparation, ou un Franck Jurietti, une seule sélection pour un match de qualification au tristement célèbre Mondial 2010. C’était contre Chypre, il est rentré à la fin, il a joué cinq secondes, touché aucun ballon. Et après on l’a plus jamais revu en Bleu".

Pas de Veretout, de Clauss, de Koundé...

"Avec Deschamps, ça ne risque pas d’arriver, assure Florian Gazan. Il l’a déclaré cette semaine au magazine allemand Kicker : 'Je ne suis pas le Père Noël et je ne suis pas là pour vous annoncer des surprises'. Et pourtant des surprises, il y a matière à nous en faire, comme Jordan Veretout, 28 ans, milieu de terrain de l’AS Roma, un des meilleurs d’Italie et qui marque en plus : 11 buts. C’est plus que par exemple Paul Pogba cette saison".

"Comme Jonathan Clauss, poursuit l'homme de 53 ans, 28 ans aussi, latéral droit du Racing Club de Lens, peut-être actuellement le meilleur de Ligue 1. Ou comme Jules Koundé, le défenseur de Séville convoité par le Real Madrid. Ou comme Theo Hernandez, le frère de Lucas - bon, il joue au même poste que lui, c’est un peu emmerdant mais il cartonne au Milan AC".

... ni de "Karim B"

Il pourrait enfin y avoir "le Voldemort du foot français, celui dont on ne prononce pas le nom au château non pas de Poudlard mais de Clairefontaine, un certain Karim B, B comme Bon ben le seul moyen pour toi de porter un maillot bleu cet été, c’est d’acheter un slip de bain de cette couleur".

À la place, Deschamps "va rappeler ses ex, affirme Gazan. C’est facile, on l’a tous fait, on sait où on met... les pieds. Donc, les trois joueurs en plus, ça sent des Champions du monde 2018 qui avaient un peu disparu des radars pour cause de méforme ou de blessures, du style Corentin Tolisso, Nabil Fekir, Ousmane Dembélé et Djibril Sidibé. Oui je sais ça fait quatre, mais c’est comme chez le boucher, y en avait un peu plus, je vous l’ai mis quand même. Et puis on n’est jamais à l’abri d’une blessure d’ici là".

"Allez, au mieux, s’il est vraiment foufou, Didier, il ira taper dans les Espoirs qui jouent leur Euro avant celui des grands, conclut le chroniqueur. Et là, il y a du futur grand joueur à récupérer comme le Rennais Edouardo Camavinga, déjà vu en Bleu, ou le Monégasque Aurélien Tchouaméni".