publié le 02/09/2020 à 06:52

Le Paris Saint-Germain pourrait être à son tour durement touché par l'épidémie de Covid-19. Après sa finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, le club parisien a autorisé ses joueurs à prendre quelques jours de vacances, à Ibiza. Alors que le virus y circule fortement, deux joueurs, Angel Di Maria et Leandro Paredes, présentent des symptômes et sont en attente de confirmation de leur positivité au coronavirus.

Un troisième joueur serait également suspecté positif et il s'agirait de leur compatriote argentin, Mauro Icardi. Mais ces cas ne pourraient être que le début d'une série noire au PSG puisque Neymar, Keylor Navas, Marco Verratti ou encore Ander Herrera, se trouvaient également sur cette île des Baléares, à la même période.

En interne, si la direction sportive et Leonardo avaient demandé le report du match Lens-PSG en Ligue 1 et validé cette coupure, c'était pour observer une période de repos sans s'exposer à de tels risques. Le staff technique et en première ligne, l'entraîneur Thomas Tuchel, seront directement considérés comme responsables si Paris se retrouve dans l'impossibilité de jouer à Lens, dans 8 jours, après la trêve internationale.

