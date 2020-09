Coronavirus : le PSG redoute un 4e cas, le match à Lens encore reporté ?

publié le 03/09/2020 à 13:02

"Very bad trip" : voici le titre principal de la Une du journal L'Équipe du jeudi 3 septembre, en clin d’œil à ce film américain où un groupe de copains part faire la fête à Las Vegas. Certains joueurs du PSG sont de leur côté partis passer quelques jours de vacances à Ibiza après la finale de la Ligue des Champions. Et au moins trois d'entre eux sont rentrés avec le coronavirus. De club à cluster, il n'y a qu'un pas qui pourrait être franchi dans les heures ou les jours qui viennent.

Les trois cas confirmés sont le Brésilien Neymar et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes. Placés en quatorzaine, ils ne pourront pas disputer les deux matchs de reprise en Ligue 1 à Lens le jeudi 10 septembre et face à l’OM au Parc des Princes le dimanche 13 septembre.

Mais si un quatrième cas venait à se déclarer, comme le club le craint puisque huit joueurs au total se sont côtoyés à Ibiza, il faudrait reporter une deuxième fois le déplacement à Lens, initialement prévu le samedi 29 août. Le protocole de la LFP est clair : à partir de quatre cas positifs, le club est considéré comme un cluster.

Ambiance exécrable

La reprise de l’entrainement, prévue jeudi 3 septembre, a été repoussée au lendemain afin de tester à nouveau l’ensemble des joueurs, membres du staff et intendants. Le tout dans une ambiance exécrable puisque l’entraîneur Thomas Tuchel ne voulait pas du report du match contre Lens et de ces mini-vacances. Quant au directeur sportif Leonardo, il commence à mesurer l’effet désastreux de cette affaire en terme d’image.