C'est donc la suite d'un feuilleton qui semblait terminé pour quelques mois voire une paire d'années : alors que le Paris Saint-Germain affronte le Benfica Lisbonne dans un match important pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, mardi 12 octobre (21h) au Parc des Princes, Kylian Mbappé menace de partir dès le mois de janvier lors du mercato hivernal.

C'est même plus qu'une menace, c'est un véritable coup de pression, un message fort envoyé à sa direction par l'attaquant de 23 ans, qui avait finalement décidé de prolonger son contrat en mai dernier et de refuser la proposition du Real Madrid. Mbappé est tout simplement déçu, se sent trompé, trahi. Le Qatar s'était mis à ses pieds pour arracher une prolongation qui semblait impossible, tant les négociations sont allées loin avec le géant espagnol.

Dans les promesses qui lui ont été faites, le champion du monde 2018 devait être le joueur majeur autour duquel les autres s'adaptent, ou vont voir ailleurs. Neymar, par exemple, devait partir ; ça n'a pas été le cas. Et factuellement, c'est aujourd'hui plutôt l'inverse qui se produit. Ajouté à cela un mercato timide, là aussi contrairement aux promesses. Mbappé sort donc la sulfateuse, à un mois de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). C'est un énorme levier de pression qu'il exerce sur le Qatar.

Il travaille en sous main pour Galtier et Campos

Mais est-ce qu'il peut vraiment partir ? Cela semble très improbable. Les transferts de ce niveau ne se négocient pas en deux mois, et il y a deux ans de contrat à racheter. Le Real a perdu la face dans ce dossier, les deux présidents Naser AlKhelaïfi et Florentino Perez sont en guerre froide sur de multiples dossiers. Certains clubs comme Liverpool pourraient sortir du bois, mais c'est surtout un bras de fer en interne qui se profile.

Mbappé travaille aussi en fait en sous main pour Luis Campos, le conseiller sportif, et Christophe Galtier, l'entraineur, qui veulent la peau de Antero Henrique, conseiller du président. S'ils ont gain de cause et que le club casse sa tirelire au mercato d'hiver, ce sera la preuve définitive que l'attaquant français est devenu l'homme le plus important au sein du club parisien.

