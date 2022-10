Grève chez TotalEnergies : Laurent Alexandre dénonce sur RTL "une grève de nanti"

La CGT et la direction de TotalEnergies ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités d'un dialogue sur les salaires. Le mouvement de grève a été reconduit jusqu'à mardi 11 octobre, alors que près d'un tiers des stations, tous groupes confondus, sont affectées par des pénuries de carburants.

Le polémiste de RTL, Laurent Alexandre a déclaré que "les salariés sont des gros actionnaires de Total puisque les salariés possèdent 8% de Total. Donc en réalité, séparer le travail et le capital, ça ne fonctionne plus dans nos économies modernes (...) Je ne conteste pas le droit de grève. Mais là, on a le droit de grève utilisé par des nantis", a estimé le polémiste.

Et d'ajouter : "Les ouvriers de raffinerie à 5.000 euros par mois, c'est-à-dire trois fois ce que gagne une jeune infirmière, je trouve que ce sont des nantis. C'est moins compliqué d'être ouvrier dans une raffinerie que d'être infirmière".

Laurent Alexandre a continué de distiller sa réflexion. "Il y a moins besoin de qualifications. Il y a de moins longues études pour être ouvrier dans une raffinerie que pour être infirmière (...) Ce sont des privilégiés qui bloquent la France parce qu'ils contrôlent les raffineries et ça n'est pas juste", a-t-il conclu.

