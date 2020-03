publié le 03/03/2020 à 19:00

Il rêvait des Jeux Olympiques, mais Kylian Mbappé ne devrait pas voir Tokyo cet été : le PSG refuse de le laisser partir. L'attaquant parisien avait été présélectionné par la Fédération française de football mais la liste définitive ne peut être établie qu'avec l'accord des clubs. Une demande a été faite au PSG : celui-ci oppose un non ferme et définitif.

D’après le courrier du Paris Saint-Germain réceptionné en fin de semaine dernière par la Fédération française de football, c’est non pour Kylian Mbappé. De même pour les joueurs de l'effectif parisien qui en avaient émis le souhait, comme le joueur brésilien Neymar.

Les arguments sont multiples : calendrier déjà surchargé, compétition olympique juste avant la reprise du championnat… Et le PSG s'appuie sur un point précis : les dates du tournoi olympique ne sont pas des dates FIFA. En d’autres termes, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer les joueurs pour cette compétition.

Une position similaire attendue des grands clubs

Ce bras de fer ne concerne pas uniquement le PSG puisque certains grands clubs au sein de l'ECA, le puissant syndicat européen (qui regroupe notamment le Bayern, le Real, la Juventus, le Barça...) devraient adopter une position similaire. À la Fédération française, on a compris que la marge de manœuvre était plus que réduite désormais.



Alors que les joueurs Mbappé et Neymar sont en pleines négociations de prolongations de contrat, leurs réactions se font encore attendre. Ils pourraient tenter de faire évoluer la situation, mais Mbappé avait d'ores et déjà déclaré en décembre à France football : "Je n'irai pas au clash".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus – Alors que la France a franchi la barre des 200 cas de contaminations et déplore quatre victimes de l'épidémie, les annonces frauduleuses d'équipement de protection se multiplient.



Italie – Face à une saturation de ses hôpitaux qui manquent de personnel, le gouvernement italien a décidé de mobiliser des moyens militaires et de recruter 2.000 médecins et 5.000 infirmiers, y compris chez les personnes retraitées.



49-3 – Deux motions de censures sont débattues, ce mardi 3 mars, à l'Assemblée nationale, pour contrer le 49-3, passé en force par Matignon, samedi 29 février 2020.