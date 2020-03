Neymar entre Piszczek et Witsel le 18 février 2020

publié le 03/03/2020 à 18:26

Si les demi-finales de la Coupe de France, Lyon - PSG et Saint-Étienne - Rennes, doivent toujours se disputer normalement mercredi 4 et jeudi 5 mars, le football français a été impacté pour la première fois par l'épidémie de coronavirus qui s'étend dans le monde depuis la Chine ces dernières semaines. Le match de Ligue 2 entre Chambly et Le Mans se jouera à huis clos à Beauvais, a annoncé la LFP mardi 3 mars.

En sera-t-il de même pour le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund au Parc des Princes le mercredi 11 mars (21h) ? Pour l'instant, c'est une hypothèse, a annoncé la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Mais selon elle, "a minima, le match se tiendra".

"À mon avis, rien n'est encore décidé, a de son côté déclaré l'entraîneur parisien Thomas Tuchel en conférence de presse. On doit être attentifs, attendre et rester patients". Selon lui, un huis clos serait "un handicap" pour le PSG, battu 2-1 à l'aller en Allemagne.

De son côté, l'UEFA étudie toutes les options. L'instance qui dirige le football européen a déjà instauré un huis clos en Europa League, pour le match Inter Milan-Ludogorets du jeudi 27 février. Surtout, le match de Ligue des champions Valence-Atalanta Bergame se jouera aussi sans spectateur mardi 10 mars. Elle attend de voir comment la situation évolue dans les autres villes concernées avant de se prononcer, et espère pouvoir offrir des affiches dans les conditions habituelles.

Sur le papier, c'est le 8e de finale retour de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de la Juventus Turin qui est le plus menacé (victoire de l'OL 1-0 à l'aller). Il est programmé le mardi 17 mars (21h). D'ici deux semaines, le Covid-19 aura-t-il faibli en Italie, pays européen le plus touché (2.036 cas positifs et 52 décès selon le dernier bilan) ?

"Au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera", a commenté le président de l'OL Jean-Michel Aulas à l'issue de la victoire lyonnaise face à Saint-Étienne (2-0) dimanche 1er mars. J'attends ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes". Huis clos ou, au pire, terrain neutre : les solutions privilégiées par l'UEFA, qui espère à tout pris éviter des reports.