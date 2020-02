publié le 19/02/2020 à 07:10

Le PSG s'est fissuré face au mur de jaune de Dortmund mardi 18 septembre. Les Parisiens ont été battus 2 buts à 1 grâce au doublé du jeune prodige Haland. Neymar a pu inscrire un but à l'extérieur, ce qui peut être crucial pour le 8e de finale retour de Ligue des champions.

Le Brésilien, néanmoins décevant sur l'ensemble du match se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique. À l'issue de la rencontre, Neymar, qui avait manqué quatre des derniers matchs du PSG à cause d'une blessure, n'a pas hésité à clamer son incompréhension.

Le repos forcé du brésilien pour une simple douleur aux côtes avait fait polémique avant la rencontre. L'attaquant est resté deux semaines sans jouer la moindre minute alors qu'il s’entraînait normalement. En manque de rythme face à Dortmund, le numéro 10 du PSG n'a pas apprécié et met directement en cause la direction du PSG.

Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur Neymar





"C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'était pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, ce sont les médecins. On a eu beaucoup de discussions, moi je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi," a déclaré le joueur en zone mixte.

Une déclaration qui ne va pas aider à l'union au sein de l'équipe parisienne dans les trois semaines à venir en vue du match retour. Thomas Tuchel, l’entraîneur des Parisiens, avait déjà laissé entendre en pontillés qu'il subissait cette décision en interne. En confirmant la thèse, Neymar renvoie dos à dos Tuchel et Leonardo, le directeur sportif du club.

Virus de la tomate - Le ministère de l'Agriculture a confirmé lundi 17 février la contamination de tomates en serre par le virus ToBRFV, dans une exploitation du Finistère, un virus susceptible d'avoir de graves conséquences économiques pour la filière.





Corruption - Deux policiers toulousains sont en détention provisoire, soupçonnés d'avoir échangé un PV contre quelques billets. Ils ont été arrêtés après la plainte du gérant d'une société de livraison de sushis et d'un de ses employés, à qui avait été proposé le marché. La nuit de la Saint-Valentin, un livreur de sushis a proposé des centaines d'euros en liquide à des policiers contre une amende pour excès de vitesse. Mais le livreur a enregistré leur échange.



Coronavirus. Dès le 20 février, les ressortissants chinois se verront interdire l'entrée sur le territoire russe, qu'ils viennent pour le travail, le tourisme ou les études. De nombreux Chinois sont présents en Russie, qu'ils soient touristes, étudiants ou qu'ils y travaillent, et les aéroports russes sont massivement utilisés comme point de transit entre la Chine et l'Europe.