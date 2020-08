publié le 18/08/2020 à 13:49

Certains attendent depuis des décennies que le club parisien touche enfin le Saint Graal. Ce serait la première finale de Ligue des Champions de son histoire pour le PSG, s'il venait à battre le club allemand de Leipzig ce mardi soir en demi-finale. Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de retrouvailles entre les deux entraineurs Tomas Tuchel et Julian Nagelsman. C'est un peu le maître et l'élève.

En 2008, Thomas Tuchel est alors un tout jeune entraîneur de 34 ans, il dirige l'équipe B de Augsbourg et parmi ses joueurs amateurs : Julian Nagelsman, 20 ans, est gravement blessé au genou. Thomas Tuchel lui propose alors de superviser les matches des adversaires. "Il a donné des observations en détail, il était très attentif et après il a décidé de devenir entraîneur très jeune", explique le coach du PSG.

12 ans après les deux hommes s'affrontent pour une place en finale de Ligue des champions. Une histoire formidable qui enchante aujourd'hui toute l'Allemagne. Thomas Tuchel rêve quant à lui de succéder à son mentor Jürgen Klopp victorieux l'an dernier avec Liverpool. Rencontre à suivre ce mardi soir dès 21h sur RTL.



À écouter également dans ce journal

Ligue 1 - Le match d'ouverture du championnat, opposant l'OM à Saint-Étienne au Stade Vélodrome, est reporté. Le club marseillais a confirmé ce mardi 18 août que les trois cas suspects de coronavirus étaient confirmés, portant à quatre le nombre de contaminations au sein de son effectif professionnel.

Travail - Rejoignant les appels récents émis par plusieurs infectiologues, le ministère du Travail propose mardi aux partenaires sociaux le "port obligatoire du masque" et recommande le télétravail.

Rentrée scolaire - L'allocation de rentrée scolaire, dite ARS, est versée aux familles dans le besoin à partir de ce mardi 18 août. Cette aide est destinée aux parents les plus modestes pour faire face aux dépenses de ce début d'année. Plus de trois millions de familles y ont droit et, cette année, les montants ont été majorés.