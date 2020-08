Ligue des Champions : le PSG "a plus de certitudes", selon Bernard Lama

publié le 18/08/2020 à 10:44

Jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? Les Parisiens affrontent ce mardi soir les Allemands de Leipzig en demi-finale, pour accéder peut-être, à la première finale de C1 de l'histoire du club. Ce mardi matin, Bernard Lama, ancien gardien de légende du PSG, est revenu sur sa demi-finale disputée il y a 25 ans avec les Parisiens face au Milan AC.

"Je faisais partie d'un groupe qui disputait la Coupe d'Europe tous les ans. Mais je pense qu'à ce moment-là, le Milan était largement au-dessus de nous. Il y avait tout un contexte que nous ne maîtrisions pas. Ils en avaient profité", explique-t-il. "Je pense qu'aujourd'hui la situation n'est pas du tout la même et je dirais même que c'est le PSG qui bénéficie de ce contexte-là par rapport à Leipzig qui arrive", ajoute Bernard Lama. Cette année, le PSG "a un peu plus de certitudes", selon l'ancien Parisien. "Le scénario du match contre l'Atalanta le rend plus fort".

Face à Leipzig, ce sera "un match difficile, compliqué, mais je pense qu'in fine, le PSG est au-dessus, a un peu plus de talents offensifs. Il faut simplement espérer qu'ils puissent s'exprimer. Je reste confiant, ce sera compliqué mais je pense qu'ils passeront", poursuit l'ancien gardien de but.