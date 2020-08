Ligue des Champions : le PSG toujours affaibli par les blessures

Bernat, Silva, Neymar et les Parisiens autour de Navas le 12 août 2020 à Lisbonne

publié le 17/08/2020 à 17:47

Les Parisiens ont réussi, malgré les absences, à battre l'Atalanta Bergame (2-1) et accéder à une deuxième demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire, après celle de 1995 perdue contre le Milan AC. Alors que la liste des blessés s'est de nouveau allongée, le PSG pourra-t-il réédité la performance, le mardi 18 août contre le RB Leipzig, et se qualifier pour la première fois en finale de C1 ?

Face aux Bergamasques, les Parisiens n'ont pas pu compter sur Marco Verratti (mollet), Layvin Kurzawa (cuisse) et Angel Di Maria (suspendu). Indisponible au coup d'envoi après une blessure à la cheville subie face à Saint-Étienne en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé était malgré tout entré en jeu à la 60ème minute de jeu, offrant la passe décisive à Eric-Maxim Choupo-Moting (90'+3).

Cette fois-ci, l'attaquant de 21 ans débutera la rencontre, a confirmé l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse le 17 août. Ce ne sera pas le cas du gardien de but Keylor Navas. Le Costaricien, qui s'est montré décisif face à l'Atalanta avec un arrêt à bout portant face à Hans Hateboer (11'), est sorti sur blessure à la 70ème minute du quart de finale.

Le PSG a confirmé que son portier souffre d'une lésion de la cuisse droite. Il sera suppléé par Sergio Rico, qui avait disputé la dernière rencontre des phases de poule du PSG, contre Galatasaray (5-0).

Thiago Silva probablement titulaire

Autre absent probable : Idrissa Gueye. Le club qualifie sa présence en demi-finale de "très incertaine" après une alerte musculaire ressentie le samedi 15 août lors d'un entraînement. Il reste pour l'instant aux soins.

Sauf miracle, Marco Verratti, blessé à l'entraînement avant le quart de finale face à Bergame, ne devrait pas être en mesure de commencer la rencontre contre Leizpig. RMC Sport indique qu'il existe un "mince espoir" de voir le milieu italien dans le groupe et qu'un retour serait plus envisageable pour une éventuelle finale, le 23 août.

Les nouvelles sont en revanche encourageantes pour Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Le second, capitaine du PSG, a été victime d'une légère lésion à la hanche en fin de match contre l'Atalanta, mais a déjà repris l'entraînement et devrait tenir sa place contre le RB. Layvin Kurzawa, absent depuis fin juillet, s'entraîne lui aussi de nouveau avec le groupe.