RB Leipzig-PSG : Dayot Upamecano, le défenseur qui peut gêner Mbappé

publié le 18/08/2020 à 01:36

La semaine dernière il a éteint le grand Diego Costa. Face à l'attaquant de l'Atletico Madrid, le défenseur français Dayot Upamecano a été intraitable, et l'un des grands artisans de la qualification de Leipzig en demi-finales de la Ligue des champions.

Mardi 18 août, ce sera une autre paire de manche. Upamecano et le club allemand affrontent les stars du PSG à Lisbonne. Face à lui, se dresseront parmi les attaquants les plus techniques du monde : Neymar et Mbappé, notamment.

Pourtant, à 21 ans, Dayot Upamecano n'a pas dit son dernier mot. Depuis son arrivée en 2017, il a marqué les esprits en Bundesliga. Timo Werner, à l'époque, avait l'habitude à l'entraînement de réussir des grands ponts sur tous ses partenaires. Upamecano, du haut de ses 18 ans, fut le premier à parvenir à l'arrêter du premier coup.

"Sur le terrain, c'est une bête, personne ne veut jouer contre lui", témoigne son coéquipier du milieu de terrain Emil Forsberg, international suédois. "Il possède toute la panoplie du défenseur central." "Il a un talent de défenseur hors du commun", renchérit son entraîneur Julian Nagelsmann, qui l'appelle aussi "la Bête". "Il est incroyablement rapide et a une énorme puissance corporelle. Son potentiel est incroyable, et il est loin d'avoir encore montré tout ce qu'il peut faire."

Titulaire à 17 ans au RB Salzbourg

A 16 ans, alors qu'il jouait chez les jeunes à Valenciennes, plusieurs grands clubs, dont le Paris SG, les deux clubs de Manchester, United et City, et le Bayern ont cherché à l'attirer vers leurs centres de formation. Mais il a choisi le RB Salzbourg, avec la promesse que, dans l'empire Red Bull du football, il aurait plus de chances de se faire rapidement une place chez les professionnels.

Après s'être imposé comme titulaire à 17 ans (deux doublés Coupe-Championnat en Autriche), il est arrivé un an plus tard à Leipzig, où ses débuts ont été difficiles. Quatre saisons plus tard, ce copain d'enfance du Barcelonais Ousmane Dembélé, compte 83 matches de Bundesliga, et 27 matches européens, Ligue Europa et Ligue des Champions confondus. Il fut aussi demi-finaliste de l'Euro-2019 Espoirs avec la France.

Mais le match contre le PSG sera le plus important de sa jeune carrière. S'il parvient à museler Mbappé et consorts, il sortira définitivement de son relatif anonymat, pour se rappeler aux bons souvenirs des recruteurs des plus grands clubs et, qui sait, du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.