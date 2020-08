publié le 18/08/2020 à 06:54

L'allocation de rentrée scolaire, dite ARS, est versée aux familles dans le besoin à partir de ce mardi 18 août. Cette aide est destinée aux parents les plus modestes pour faire face aux dépenses de ce début d'année. Plus de trois millions de familles y ont droit et, cette année, les montants ont été majorés.

Il y a trois montants différents d'allocation, qui varient en fonction de l'âge des enfants : 6-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans. Ce qui correspond en gros à 470 euros pour le primaire, 490 euros pour le collège et 504 euros pour le lycée. Chaque montant a donc été majoré cette année de 100 euros pour soutenir les familles dans le contexte économique et social difficile lié à l'épidémie de coronavirus.

L'ARS est versée sous conditions de ressources. Il y a des plafonds différents en fonction du nombre d'enfants. Si vous dépassez de peu le plafond, vous recevrez une allocation réduite, calculée en fonction de vos revenus. Tout est géré par la Caisse d'allocations familiales, qui verse automatiquement l'ARS aux familles déjà enregistrées à la CAF et qui remplissent les conditions requises.

Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous pouvez remplir un formulaire sur le site CAF.fr. Votre enfant n'a pas encore 6 ans mais il entre en CP ? Alors il faut fournir un certificat scolaire. Les parents des enfants âgés de 16 à 18 ans doivent, eux, déclarer si leurs enfants sont toujours scolarisés ou en apprentissage pour bénéficier de l'aide aux achats de la rentrée.

