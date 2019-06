publié le 24/06/2019 à 07:31

Au bout du suspense, l'équipe de France féminine de football est parvenue à se qualifier pour les quarts de finale de "sa" Coupe du monde en venant à bout du Brésil (2-1) grâce à un but de sa capitaine Amandine Henry, à la 107e minute. Un véritable soulagement pour Eugénie Le Sommer : "Ça a été dur mais aujourd'hui on ressort vainqueur et c'est le plus important, il fallait passer ce tour. Si on veut aller le plus loin possible, il faut battre tout le monde. Ça a été difficile, on aurait aimé mieux jouer et avoir un peu plus de maîtrise sur le match".

L'attaquante des Bleues est consciente que tout n'a pas été parfait mais préfère se satisfaire de la qualification pour avancer : "Il y a des choses qui ont été bien, notamment sur le plan défensif où on a concédé très peu d'occasions. Offensivement, on aurait pu plus les inquiéter en première mi-temps. Maintenant, il faut avancer, on verra à la vidéo ce qu'on peut corriger.".

Les Bleues sauront ce soir qui de l'Espagne ou des États-Unis les affronteront vendredi 28 juin au Parc des Princes, pour une place dans le dernier carré.

