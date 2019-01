Les actualités de 18h - Tombeurs de l'OM, les joueurs d'Andrézieux ne l'oublieront pas

publié le 06/01/2019 à 18:27

Un exploit majuscule pour Andrézieux. Le club de la Loire a éliminé l'Olympique de Marseille ce dimanche 6 janvier lors des 32es de finale de la Coupe de France. Dans l'antre de Geoffroy-Guichard, et devant 15.000 supporters, les pensionnaires de National 2 (4e division) n'ont pas tremblé face au finaliste de la dernière Ligue Europa.



"Nous l'avions rêvé, imaginé des scénarii si on était mené, si nous menions à la marque. Nous savions que notre équipe marquait des buts et nous ne voulions pas en prendre. C'était l'objectif (...) Notre formation est très jeune. Je ne sais pas où elle va s'arrêter, car elle a un gros potentiel. Il a y a de la joie et de la fierté. Je suis content pour les joueurs et le club qui est très familial, la ville", a réagi Jean-Noël Cabezas, l'entraîneur d'Andrézieux-Bouthéon.

Déjà mis à la porte en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, 6e en Ligue 1, l'OM n'avait plus que la Coupe de France pour retrouver des couleurs pour la seconde moitié de saison. Mais les Phocéens continuent son chemin de croix : c'est son 7e match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. Et l'OM rejoint les autres pensionnaires de L1 déjà sortis de la Coupe de France, Nîmes, Angers et Montpellier.

À écouter également dans ce journal

