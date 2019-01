Coupe de France : déjà trois gros au tapis

publié le 06/01/2019 à 05:00

La Coupe de France et ses surprises... Trois pensionnaires de L1, ont été éliminés dès les 32es de finale samedi 5 janvier par des clubs d'étages inférieurs : Montpellier, Nîmes et Angers.



L'Olympique Lyonnais, lui, a évité le traquenard de Bourges (5e division) en se qualifiant 2 à 0 grâce à des buts de Martin Terrier et Ferland Mendy, et surtout les parades décisives de son gardien et capitaine Anthony Lopes. D'autres grosses cylindrées se sont en revanche pris les pieds dans le tapis.

Et certaines déroutes font mal. Angers, 15e de L1, est le premier club de l'élite "à être éliminé par une formation évoluant au-delà de la 5e division en Coupe de France au 21e siècle", selon le statisticien Opta. Montpellier, 4e de L1, qui s'est permis de tenir tête à Lyon (1-1) juste avant la trêve, a également dit adieu à la "Vieille Dame" sur le même score face à l'Entente Sannois Saint-Gratien (N1, 3e division). Mais il n'y a pas que des succès étriqués. Lyon Duchère, qui évolue lui aussi en N1, s'est régalé contre Nîmes (11e de L1), éparpillé 3 à 0.

Les matchs à venir

Dimanche, d'autres cadors sont attendus au tournant. Le choc des extrêmes, c'est le PSG qui croise le chemin de la GSI Pontivy, petit club breton de 5e division. Même si le PSG n'aligne pas toutes ses stars, le club de la capitale ne devrait pas trembler.



Marseille, en pleine crise de confiance, se rend à Saint-Etienne pour y affronter Andrézieux (N2, 4e div.) et Monaco, toujours avant-dernier de L1, va à Perpignan rencontrer Canet-en-Roussillon (N3, 5e div.).