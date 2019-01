publié le 06/01/2019 à 11:44

La sortie au restaurant de Franck Ribéry ne sera pas passée inaperçue. Après avoir rapidement viré à la polémique auprès des internautes qui ont estimé à 1.200 euros l'assiette choisie par le joueur du Bayern Munich, ce dernier a décidé de régler ses comptes avec tout le monde sur les réseaux sociaux.



"Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée : n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique", a-t-il écrit. Et de poursuivre : "Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu, à moi, à mes proches et à ceux qui ont cru en moi, pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes".



Une réaction que le Bayern Munich a décidé de punir : il va infliger "une lourde amende" à son attaquant pour avoir grossièrement insulté ses détracteurs sur les réseaux sociaux, a annoncé le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic.

Le Bayern comprend mais sévit

"J'ai parlé longuement à Franck et je lui ai fait savoir que nous lui infligerions une lourde amende. Il l'a accepté", a déclaré Salihamidzic aux journalistes qui accompagnent l'équipe au Qatar, où le club est en stage de préparation. "Il a utilisé des mots que nous, FC Bayern, ne pouvons pas accepter et que Franck n'a pas le droit d'utiliser, en tant que modèle et joueur du FC Bayern", ajoute le responsable, qui n'a pas voulu préciser le montant de l'amende : "Mais elle sera très élevée", a-t-il assuré.





Salihamidzic a tenu à préciser que le joueur n'avait pas payé l'addition lui-même, car il avait été invité au restaurant. Il a également rappelé que le joueur répondait à une bordée d'injures reçues sur les réseaux sociaux. "Franck a été injurié et insulté. Et pas seulement Franck, mais son épouse enceinte, son enfant et sa maman, qui est actuellement opérée à l'hôpital. Franck a voulu se défendre et défendre sa famille. Il a tout à fait le droit de le faire, je le soutiens pour cela, mais il a malheureusement totalement dérapé", a dit Salihamidzic.