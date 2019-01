et Claire Gaveau

publié le 06/01/2019 à 18:45

Les images tournent en boucle depuis 24 heures. La scène se passe samedi 5 janvier sur la passerelle Leopold-Sédar-Senghor, en face du Musée d'Orsay, en plein acte 8 des "gilets jaunes". Alors que des heurts ont éclaté entre manifestants et CRS, plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme asséner plusieurs coups de poing ou encore frapper au sol un autre CRS.



L'homme a rapidement été identifié. Il s'agit d'un ancien boxeur professionnel, sacré champion de France des lourds-légers il y a une dizaine d'années, aujourd'hui âgé de 37 ans.



Au ring de Massy, le nom de la salle où reste affichés plusieurs portraits de Christian D., l'incompréhension est totale. Jacky Trompesauce, son ancien entraîneur, reconnaît le visage de celui qu'il a côtoyé pendant 15 ans. "Ça ne reflète pas du tout le gamin que j'ai connu toute sa carrière. Il est marié, il a sa femme, trois enfants... Il est très respectueux", dit-il au micro de RTL.

Ce n'est pas la peine de se faire casser la porte devant ses enfants Jacky Trompesauce, ancien entraîneur du "boxeur de gendarmes" Partager la citation





S'il a essayé de le joindre à plusieurs reprises depuis la diffusion des vidéos, "le gitan de Massy", comme il était surnommé, est resté injoignable. C'est pourquoi, 24 heures après les faits, Jacky Trompesauce conseille à son ancien poulain de se rendre. "Ce n'est pas la peine de se faire casser la porte devant ses enfants. Il est intelligent, il va se rendre et il va s'expliquer", assure-t-il.



Ce dimanche 6 janvier, ce boxeur est donc toujours recherché par la sûreté territoriale de Paris qui s'occupe de l'enquête. Il risque entre 3 et 5 ans de prison et jusqu'à 75.000 euros d'amende.