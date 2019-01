et AFP

publié le 03/01/2019 à 16:00

En phase d'hibernation depuis le samedi 22 décembre et le multiplex intégral de la 19e journée de Ligue 1, la saison 2018-2019 de football redémarre vendredi 4 janvier (20h55) avec le premier 32e de finale de la Coupe de France, 102e du nom. Il oppose Nantes (L1) à Châteauroux (L2).



À l'issue de tous les tours préliminaires disputés en 2018, les deux "Petits Poucets" encore en lice sont Longueau (département de la Somme) et l'Olympique Strasbourg, des clubs évoluant en Régional 2 (7e division). Le premier a hérité de Vitré (National 2, la 4e division), le second des Verts de Saint-Étienne (L1).

Par ailleurs, le tirage au sort effectué le 10 décembre dernier a globalement épargné les "gros" de L1 : il n'y a qu'une seule affiche entre clubs de l'élite, Toulouse-Nice, et l'ogre PSG a hérité de Pontivy (N3, la 5e division). Lyon se rendra sur le terrain de Bourges (N3), Marseille à Andrezieux-Bouthéon (N2).

Le dernier club ultra-marin, Aiglon Lamentin (R1/Martinique), se rendra en métropole chez une équipe de L2, Orléans, qui vient de poser des problèmes au PSG en 8es de finale de Coupe de la Ligue.

Coupe de France : le programme des 32es de finale

L1 : Ligue 1 (1e division)

L2 : Ligue 2 (2e division)

N1 : National 1 (3e division)

N2 : National 2 (4e division)

N3 : National 3 (5e division)

R1 : Régional 1 (6e division)

R2 : Régional 2 (7e division)



Vendredi 4 janvier :



20h55 : Nantes (L1) - Châteauroux (L2)



Samedi 5 janvier :



13h00 : Strasbourg Olympique (R2) - Saint-Étienne (L1)

Tours (N1) - Les Herbiers (N2)

Marignane (N1) - Clermont (L2)

SC Bastia (N3) - Concarneau (N1)

Croix (N2) - Raon-l'Étape (N3)



15h00 : Amiens (L1) - Valenciennes (L2)

Lyon Duchère (N1) - Nîmes (L1)

Stade Pontivyen (N3) - Guingamp (L1)

Le Puy (N2) - Nancy (L2)

Bergerac (N2) - Niort (L2)

Orléans (L2) - Aiglon du Lamentin (R1/Martinique)



18h00 : Toulouse (L1) - Nice (L1)

Red Star (L2) - Caen (L1)

Schiltigheim (N2) - Dijon (L1)

Saint-Quentin (N3) - Metz (L2)

Gravelines (R1) - Villefranche (N1)

Sète (N2) - Limonest (N3)



20h55 : Bourges (N3) - Lyon (L1)



Dimanche 6 janvier :



14h15 : Andrézieux-Bouthéon (N2) - Marseille (L1)

Canet (N3) - Monaco (L1)

Rennes (L1) - Brest (L2)

Reims (L1) - Lens (L2)

Grenoble (L2) - Strasbourg (L1)



17h15 : Bordeaux (L1) - Le Havre (L2)

Entente Sannois Saint-Gratien (N1) - Montpellier (L1)

Viry-Châtillon (N2) - Angers (L2)

Noisy-le-Grand (R1) - Gazélec Ajaccio (L2)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N 2) - Aurillac (N3)

Longueau (R2) - Vitré (N2)



20h45 : Pontivy (N3) - PSG (L1)



Lundi 7 janvier :



20h00 : Lille (L1) - Sochaux (L2)