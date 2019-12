publié le 14/12/2019 à 18:30

83% des Français et 91% des amateurs de football ont une bonne opinion de Didier Deschamps, un sélectionneur largement jugé compétent, sympathique, ayant de l'autorité, en somme le meilleur de l'histoire de l'équipe de France de football même s'il est parfois un peu trop prudent dans ses choix.

63% du grand public souhaite que l'homme de 51 ans conserve la tactique utilisée lors du Mondial en Russie puis les éliminatoires pour le prochain Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Quant à la décision du président de la FFF Noël Le Graët de le prolonger jusqu'à fin 2022, elle est approuvée par 86% des sondés.

Voici les principaux enseignements de l'enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 11 et jeudi 12 décembre, auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 434 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Une popularité proche de celle de Zidane

La popularité de Didier Deschamps atteint des sommets. Plus de 8 Français sur 10 (83%) déclarent avoir une bonne opinion du sélectionneur des Bleus.

Sa popularité s’améliore encore de trois points par rapport à juin 2016 et lui permet même de titiller l’icône de France 1998 : en mars dernier, 85% des Français affirmaient avoir une bonne opinion de Zinedine Zidane.

Chez les amateurs de football, la popularité de "DD" atteint le niveau exceptionnel de 91%, comme en juin 2016.

En tant que sélectionneur, les Français estiment qu’il est compétent (86%) et qu’il a de l’autorité (74%). L’homme aussi est apprécié pour sa sympathie (80%), sa proximité avec le public (63%) et son charisme (53%).



Certains lui reprochent parfois d’être langue de bois dans sa communication ? Les sondés réfutent cette idée à 62%. C’est tout juste s’ils lui reprochent d’être trop prudent dans ses choix. Sur ce point, les Français sont partagés : 49% estiment qu’il l’est, 49% qu’il ne l’est pas.



Notons que par rapport à juin 2016, l’image détaillée de Didier Deschamps, déjà excellente à l’époque, s’améliore encore. Résultat, les deux tiers des Français (67%) considèrent aujourd’hui que Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de l’histoire des Bleus.

2. Soutenu sur le jeu développé par les Bleus

Rares sont ceux qui se risquent à faire des reproches au sélectionneur de l’équipe de France. Pourtant, une critique est assez récurrente : si les résultats sont au rendez-vous, la manière ne l’est pas toujours et frustre certains amateurs de beau jeu.



Dans l’optique de l’Euro 2020, nous avons interrogé les Français sur la philosophie de jeu que doit adopter Didier Deschamps. Faut-il qu’il conserve sa tactique et son schéma de jeu utilisés lors de la Coupe du Monde et lors des éliminatoires ou bien doit-il changer de stratégie pour développer un football plus spectaculaire ?



63% des Français et 60% des amateurs soutiennent le sélectionneur des Bleus en estimant qu’il ne doit rien changer. Qu’importe la manière, c’est le résultat qui prime.

3. Une prolongation validée

Didier Deschamps a pris les rênes des Bleus au lendemain de l’Euro 2012. Sa prolongation de contrat jusqu’à fin 2022, après le Mondial au Qatar, lui offre potentiellement un règne d’une décennie, du jamais vu pour un sélectionneur français.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Françaises et les Français en redemandent : 86% d’entre eux et 89% des amateurs de football estiment que c’est une bonne décision.

