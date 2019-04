publié le 08/04/2019 à 22:11

Des nouvelles du roi Pelé... hospitalisé depuis plusieurs jours à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Scène, la légende brésilienne du football a quitté l'établissement de la proche banlieue parisienne en fauteuil roulant. Il doit prendre un vol pour le Brésil ce soir.



L'ancien joueur de 78 ans retourne donc chez lui. "Nous reviendrons à Sao Paulo lundi", avait déclaré le conseiller, sans donner plus de détails quelques jours auparavant. "Je me sens beaucoup mieux. Les antibiotiques font leur effet et les examens sont tous bons", avait assuré vendredi sur Twitter la légende du foot brésilien.

Pelé, venu à Paris pour rencontrer mardi le jeune prodige français Kylian Mbappé, a été admis mercredi 3 avril à l'hôpital. L'entourage de l'ancien joueur avait évoqué une "infection" et une simple mesure de "précaution" avant "un long voyage" pour rentrer au Brésil, sans donner plus de détails.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le parquet de Paris a donc décidé ce soir d'ouvrir deux nouvelles enquêtes

notamment pour faux témoignages dans l'affaire Benalla.



International - Carlos Ghosn a été arrêté une nouvelle fois jeudi 4 avril à son domicile à Tokyo. Sa femme, Carole, parle d'un "coup monté par Nissan" sur RTL.



Politique - Après deux mois de consultation auprès des Français, le gouvernement est attendu par les Français pour faire une synthèse de ce grand débat national.