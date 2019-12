Équipe de France : l'Ukraine et la Finlande en amical fin mars avant l'Euro

publié le 11/12/2019 à 19:00

Le calendrier 2020 de l'équipe de France avant l'Euro (12 juin-12 juillet) commence à se dessiner. En marge de la conférence de presse pour officilaiser la prolongation du contrat de Didier Deschamps jusqu'à fin 2022, après le Mondial au Qatar, Noël Le Graêt a annoncé que les Bleus recevront l'Ukraine et la Finlande en match amical en mars.

"Les contrats sont signés", a précisé le président de la Fédération française de football indiquant que les stades où auront lieu les matches n'avaient pas encore été arrêtés .Sur internet, la Fédération ukrainienne avait alors déjà annoncé un "accord préliminaire" pour l'organisation d'une rencontre amicale le vendredi 27 mars en France.

"L'Ukraine, dès le tirage au sort de l'Euro, on a immédiatement pensé que c'était bien de les rencontrer, a confié Noël Le Graët. La Finlande a été contactée la semaine dernière et on a reçu la réponse aujourd'hui". Des discussions sont par ailleurs en cours pour décider des adversaires que les champions du monde affronteront les lundi 1er et lundi 8 juin, toujours en France, juste avant le grand rendez-vous continental.

24e et 58e nations Fifa

24e nation au classement Fifa, l'Ukraine du sélectionneur Andreï Chevtchenko a surpris lors des éliminatoires en terminant en tête du groupe B avec 20 points (six victoires, deux nuls, aucune défaite) devant le Portugal (17) et la Serbie (14). Quant à la Finlande (58e nation mondiale), elle a devancé la Grèce et la Bosnie pour décrocher la 2e place du groupe J derrière l'intouchable Italie. Elle participera à son premier Euro.

Noël Le Graët n'a pas manqué de se souvenir de la dernière confrontation de la France contre l'Ukraine, en barrages de qualification au Mondial 2014 (les Bleus avaient gagné 3-0 à Saint-Denis après une défaite 2-0 à l'aller en Ukraine). "Cette qualification a donné une puissance à (Didier Deschamps) par rapport à son groupe". Le dernier France-Finlande remonte aussi à l'automne 2013 : 3-0 au Stade de France.