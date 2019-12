PSG : le compte Twitter de Kylian Mbappé à nouveau piraté

publié le 19/12/2019 à 12:01

L'histoire se répète pour Kylian Mbappé. Dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 décembre, le compte Twitter de l’attaquant du PSG a été piraté.

"Kylian Mbappé Hacked by TSU x Fantarte" (Kylian Mbappé piraté by TSU et Fantarte), est-il écrit dans la bio du compte du joueur. Un tweet avait aussi été posté : "Sécurisez votre compte la prochaine fois", comme le rapporte RMC Sport. À 9h30, ce jeudi, celui-ci a été supprimé mais la bio reste inchangée.

Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé voit son compte Twitter piraté. En avril déjà, celui-ci a été victime de la même mauvaise blague. Cette fois-ci, le pirate cherchait à obtenir de l’argent en crypto-monnaie (bitcoins).

Le compte ayant plus de 3,6 millions de followers, le piratage passe difficilement inaperçu. Le joueur ne s'est pour le moment pas exprimé à ce sujet.

Compte Twitter piraté de Kylian Mbappé Crédit : Capture d'écran/Compte Twitter piraté de Kylian Mbappé