Nicolas Anelka conseille à Kylian Mbappé de quitter le PSG

Kylian Mbappé doit-il quitter le Paris SG ? À cette question, Nicolas Anelka répond par l'affirmative dans un texte mis en ligne par le magazine The Athletic, lundi. L'ancien avant-centre de l'équipe de France estime que Kylian Mbappé devrait quitter le club parisien s'il voulait remporter "les plus grandes distinctions".

"Si tu veux remporter les plus grandes distinctions, il te faudra partir du Paris SG à un moment", peut-on lire dans le texte présenté comme une lettre ouverte, commençant par "Cher Kylian" et se terminant par "Bon courage. Nico" en français, alors que le reste du texte est écrit en anglais.

L'ancien attaquant qui a notamment porté le maillot du Real Madrid, d'Arsenal ou de Chelsea, estime qu'évoluer dans le championnat français sera toujours reproché à Kylian Mbappé. "Quoi que tu fasses à Paris, quelqu'un te dira toujours 'oui, tu as été excellent avec le PSG mais ce n'était que la France'", a écrit Nicolas Anelka.

Nicolas Anelka rétropédale sur Instagram

"Le championnat français n'est pas facile (mais) si tu veux remporter le Ballon d'Or, qui est ce que tu devrais viser (...), il te faudra jouer contre les meilleurs", poursuit-il. Et de conclure sur le sujet : "Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu ne t'es pas confronté aux meilleurs joueurs dans les meilleurs championnats."

Après la publication du texte, Nicolas Anelka a pris la parole sur son compte Instagram pour assurer avoir seulement répondu aux questions d'un journaliste. Son but n'était en aucun cas de s'adresser à son jeune compatriote. "Si je dois m'adresser à Kylian, j'ai un téléphone ! Je n'ai aucun conseil à donner à Kylian, il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire", a écrit l'ex-attaquant des Bleus.

Anelka évoque le pénalty raté par Mbappé lors de l'Euro

Dans ce texte publié par le magazine en ligne The Atlantic, Nicolas Anelka a également essayé de réconforter Mbappé après son pénalty raté contre la Suisse, qui a entraîné l'élimination de la France en huitièmes de finale de l'Euro. "J'aimerais te dire que tout sera simple, que tu te remettras rapidement, et que revenir au foot sera du gâteau. Mais le football n'est pas comme ça", avertit l'ancien Bleu.

"C'est une cicatrice qui te marque, qui s'estompe, mais ne s'efface jamais vraiment. On se sent seul. On doit vivre avec et il faudra travailler, travailler, travailler sur le terrain, jouer des matches, marquer des buts, pour pouvoir commencer à oublier. Mais tu n'oublieras jamais. Je n'ai jamais oublié. Je n'oublierai jamais", ajoute le joueur qui avait raté le pénalty décisif lors d'une finale de Ligue des Champions en 2008 entre Manchester United et Chelsea.

Nicolas Anelka en est persuadé, Kylian Mbappé saura rebondir après son échec face à la Suisse : "Les prochains matches et tes prochaines prestations sur le terrain montreront à tout le monde comme tu es solide mentalement. Cela pourrait même te rendre plus fort. On verra lors des prochains matches, des prochaines saisons."