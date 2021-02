publié le 10/02/2021 à 19:21

Élu président de la Fédération française de football depuis juin 2011, réélu en décembre 2012 puis en mars 2017, Noël Le Graët (79 ans) sera candidat à un quatrième mandat le samedi 13 mars prochain. Il aura en face de lui deux adversaires, Frédéric Thiriez et Michel Moulin, qui ont déjà eu l'occasion de présenter leur programme et leur vision du football dans l'émission On refait le match.

Noël Le Graët aura à son tour droit à un espace de 30 minutes dans l'émission présentée par Christian Ollivier, samedi 13 février (18h30-19h). Mais en avant-première, voici ce qu'il pense de la mise à l'écart de Raymond Domenech après seulement 7 matches et 42 jours dans le costume d'entraîneur du FC Nantes.

"C'est difficile Nantes, souligne d'abord le président de la '3F'. Il souhaite se relancer, ça lui a plu (de recevoir cette offre fin décembre, ndlr), ça a été un coup de cœur. Je le connais quand même assez bien. C'est toujours assez dommage. Ça ne tient à rien. J'ai regardé deux ou trois matches de Nantes, j'ai vu des résultats... Ça tient à rien parfois, un tir sur un poteau, un hors jeu".

Mais n'est-ce pas humiliant de se faire écarter aussi vite, après quatre nuls et trois défaites ? "C'est la vie des clubs, estime Noël Le Graët. Après, c'est un libre choix pour lui d'avoir accepté une proposition". Raymond Domenech sera remplacé par Antoine Kombouaré, ancien défenseur des Canaris.

Au cours de cette interview, le président de la FFF balaye largement l'actualité (les clubs professionnels frappés par la crise entre la situation sanitaire et le retrait de Mediapro), se déclare favorable à une Ligue 1 à 18 clubs, reconnaît une maladresse de sa part lorsqu'il a déclaré qu'il n'y avait pas de racisme dans le football et livre son sentiment sur l'avenir les personnages centraux du football français, de Didier Deschamps à Zinédine Zidane en passant par Karim Benzema et Kylian Mbappé.