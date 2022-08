Karim Benzema : le Real Madrid, une transition compliquée avant la grande histoire d'amour

Le sujet du jour. À l'été 2009, Karim Benzema signe pour un club de légende : le Real Madrid. Une consécration pour le footballeur international, qui entre dans le même club que ses idoles Zidane et Ronaldo.

Si ce moment marque un tournant dans la carrière du joueur, la transition entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid est rude, avec seulement 9 buts lors de la première saison. Treize ans plus tard, cette intégration compliquée aux débuts difficiles s'est progressivement transformée en histoire d'amour.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi les débuts de Benzema au Real Madrid ont été si compliqués ?



Analyse. "C'était un vestiaire de gars durs, auprès de qui il fallait faire ses preuves et Benzema, il arrivait, il était là pour prendre la place des autres comme il avait fait à Lyon, sauf que là c'était pas Lyon, c'était le Real qui avait des attaquants, d'autres que lui, qui avaient un autre passé. Tous les Espagnols tenaient à la fois le vestiaire et aussi la presse locale. Pour lui, c'était compliqué. En plus, honnêtement, il n'était pas prêt, c'était un môme encore. Il est parti, il avait 21 ans. Il n'était pas prêt physiquement, c'était pas du tout le même joueur. On a bien vu qu'il avait toujours cette qualité technique et il n'arrivait pas à enchaîner les performances", explique Vincent Duluc, journaliste à L'Équipe.

"La transition est rude, parce qu'il y a l'adaptation à un pays, une culture, dont il ne parle pas la langue. Il y a un vestiaire qui est extrêmement compliqué dont il n'a pas les codes, et qui ne fait rien pour l'intégrer. Il est avec seulement deux francophones. Il vit à l'hôtel pendant six mois, le même hôtel que Cristiano Ronaldo. Donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de concurrence sur le terrain, et on ne lui fait pas de cadeau. Donc son intégration va être très compliquée. On attend aussi beaucoup de lui, il y a quand même pour l'époque 35 millions, alors 35 millions c'est dérisoire de nos jours, mais à l'époque c'est quand même une petite somme pour un jeune joueur. Au Real Madrid, on ne laisse pas le temps aussi, donc il y a aussi l'exigence et la pression du public et des médias, qui est là et qui ne l'aide pas à s'épanouir et à s'acclimater rapidement", explique Mathias Valton, correspondant à Madrid.





