Le sujet du jour. Ces derniers mois, Karim Benzema a enchainé les records et les buts. L'attaquant des Bleus livre des performances impressionnantes qui le placent aujourd'hui en favori du scrutin du Ballon d'or, une récompense attribuée au meilleur joueur de football du monde. Pourtant, le joueur du Real Madrid n'a pas toujours renvoyé l'image d'un sportif à la hauteur. Malgré les doutes autour de ses capacités sportives et des vives polémiques dont il a été sujet, le footballeur semble bien déterminé à conquérir le terrain.



Pourquoi on en parle ? Comment l’attaquant s’est-il imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde ? Comment est-il devenu un leader incontesté pour ses coéquipiers et pour les supporters de la "Maison blanche" madrilène ? Quelles polémiques lui sont attribuées ? Le soutien de Zinedine Zidane a t-il été fondateur dans son parcours ?

L'analyse. "Il est devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club et en sélection avec 419 buts, c'est aussi le premier joueur français à avoir inscrit douze buts en Coupe d'Europe sur une seule saison. Avec 38 buts en 38 matchs cette saison, il a battu son record personnel aussi en club. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real avec 317 buts, il a dépassé Alfredo Di Stéfano, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps de l'institution espagnoles, et il n'est plus qu'à six buts d'une autre légende, Raùl. C'est aussi le joueur étranger qui a disputé le plus de match avec le maillot du Real

", explique Mathias Valton, correspondant RTL à Madrid.

