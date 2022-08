Karim Benzema : les débuts d'un enfant prodige

Pour Karim Benzema, tout a commencé dans le quartier populaire de Bron en banlieue lyonnaise… Alors qu'il n'a que 9 ans, ce futur champion en devenir marquait avec Bron contre les poussins de l'Olympique Lyonnais. Cinq ans plus tard, l'enfant prodige signe avec l'OL dans les catégories jeunes.

"Il voulait jouer au foot, tellement il faisait du bruit à la maison, je lui ai acheté un ballon en mousse et dès qu'il se levait le matin, il allait jouer", avait déclaré sa mère dans le documentaire dédié à l'attaquant madrilène, Benzema par Karim.

Après une saison exceptionnelle au Real Madrid, celui qu'on surnomme "KB9" est, pour certains, assuré de remporter le prochain Ballon d'Or en octobre prochain : une récompense décernée au meilleur footballeur de l'année.



Pourquoi on en parle ? Ses premières années ont-elles joué un rôle dans sa technique ? Quel a été son parcours ?



Analyse. "Ils habitaient juste en face du stade. Famille de neuf enfants et Karim était toujours sur ce stade juste en face, devant un petit muret conservé sur place, devant lequel chaque jour, il faisait ses gammes, des milliers de passes, de tirs, droite, gauche et c'est comme ça qu'il s'est, entre guillemets, formé", explique Nicolas Fauroux, rédacteur en chef à RTL et ex-correspondant à Lyon.



"Il y a beaucoup de joueurs qui sont façonnés à la fois par un talent naturel, qui est évident mais qui a été travaillé (…) On peut associer ça à d'autres sports, j'ai le souvenir des récits d'enfance de Roger Federer, quand il avait sept-huit ans, il tapait contre un mur des heures et des heures. Sa technique n'était pas aussi parfaite que ce que l'on peut imaginer dès le départ. Tous ces éducateurs nous disent que c'est des gamins qui ont déjà le talent à la base mais qui ensuite ont compris ou en tout cas, ont su tout de suite, travailler pour que le geste devienne parfait", selon Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL.





