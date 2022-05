Karim Benzema : pourquoi joue-t-il tout le temps avec un bandage à la main droite ?

Ça fait plus de 3 ans que ça dure : à chaque match, avec le Real Madrid ou avec les Bleus, Karim Benzema joue invariablement avec un bandage intégral de la main droite. La raison n’a rien à voir avec une blessure, ni même une superstition.

Tout commence le 13 janvier 2019 lors d’un match du Real Madrid gagné 2-1 face au Bétis Séville. Juste après la mi-temps, Karim Benzema est victime d’un choc violent avec un défenseur adverse. Résultat : fracture de l’auriculaire droit. Il sort évidemment sur le coup et le médecin du club est catégorique : il faut opérer Benzema pour réparer et redresser son petit doigt. Une intervention qui le forcera à rester éloigné des terrains plusieurs semaines.

Sauf qu’à cette époque, le Real Madrid galère un peu et est seulement 5e du championnat. L'entraîneur du club, Santiago Solari, met alors son veto à l’opération, il estime qu’un petit doigt cassé n’empêche pas de jouer au football. Benzema, dévoué corps et âme à son club, accepte cette décision. On lui fixe alors une atèle et un bandage solide. L’avant-centre serre les dents et finit la saison avec 21 buts au compteur, pas mal pour un éclopé.

À la trêve estivale, Benzema décide de s’occuper de ce doigt, mais c'est trop tard : les os de son auriculaire se sont consolidés entre-temps et pas comme il aurait fallu. Alors, le numéro 9 du Real Madrid a une grosse bosse entre la première et la deuxième phalange qu’il fera sans doute opérer un jour à la fin de sa carrière. Mais en attendant, pour protéger ce petit doigt et ne pas risquer une nouvelle blessure aggravée, il le met donc dans une petite capsule de protection entourée par cet énorme bandage qui prend toute sa main droite.

