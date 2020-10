publié le 28/10/2020 à 14:48

Réagir vite sous peine de se retrouver sous une énorme pression avant la double confrontation contre les Allemands de Leipzig, qu'ils avaient écarté en demi-finale à Lisbonne il n'y a pas si longtemps, en août (3-0). Huit jours après leur défaite initiale à domicile face à Manchester United (1-2), les Parisiens sont attendus à Istanbul pour se frotter à l'inconnue Basaksehir, mercredi 28 octobre (18h55).

Pour cette deuxième sortie de la saison en Ligue des champions, un peu plus de deux mois seulement après sa finale perdue face au Bayern Munich (1-0), Thomas Tuchel enregistre les retours de blessure de Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont en revanche toujours à l'infirmerie. Surtout, le coach allemand peut compter sur Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, décevants contre United.

Le Brésilien, le Français et l'Argentin débuteront en Turquie, probablement avec l'Italien Moise Kean en pointe et devant un milieu composé de Marquinhos et Ander Herrera. Tuchel a en effet l'intention de reconduire sa recrue Danilo Pereira en défense centrale, aux côtés de Prensel Kimpembe. Alessandro Florenzi commencera sans doute à droite, Layvin Kurzawa à gauche, Keylor Navas dans les buts.

Basaksehir avec des visages connus

Côté turc, quatre visages bien connus des amateurs sont attendus dans le 11 de départ de Okan Buruk : Rafael (encore Lyonnais la saison dernière) et Martin Skrtel (ex-Liverpool) en défense, Enzo Crivelli (passé par Bordeaux, Bastia, Angers et Caen) et Demba Ba en attaque. Ce dernier rappelle un souvenir cruel aux Parisiens, une élimination à Chelsea en quarts de finale en 2014 à trois minutes de la fin. Il est aujourd'hui âgé de 35 ans.

Istanbul Basaksehir-PSG : les équipes probables

Basaksehir : Günok - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Visca (cap), Kahveci, Tekdemir, Türüc - Ba, Crivelli

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos (cap), Herrera (ou Gueye) - Di Maria, Neymar, Mbappé - Kean