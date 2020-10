Paul Pogba va porter plainte contre des médias ayant relayé une fausse rumeur

publié le 26/10/2020 à 19:28

"La star de Manchester United Paul Pogba a cessé de jouer pour la France après les commentaires du président Macron sur le 'terrorisme islamiste'", titrait le tabloïd britannique The Sun. Face aux médias qui ont véhiculé cette rumeur, le joueur français a annoncé ce lundi 26 octobre sa volonté de déposer une plainte.

"Des informations absolument infondées à 100% circulent à mon sujet.(...) Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certaines 'sources' des médias se servent de moi pour faire des gros titres totalement faux sur le sujet très sensible des événements en France en ajoutant l'équipe de France et ma religion dans le lot", a démenti le champion du monde sur son compte Instagram. Il prévoit maintenant d'"entamer des actions judiciaires contre les éditeurs et ceux qui répandent ces informations 100% fausses".

Cette fausse rumeur a vu le jour dans des médias en ligne au Proche-Orient. Elle est née à la suite des propos d'Emmanuel Macron, qui défendait les caricatures du prophète Mahomet au nom de la liberté d'expression lors de l'hommage national au professeur d'histoire Samuel Paty. Entre temps The Sun est revenu sur ses propos, l'article en question a été modifié après le démenti de Paul Pogba.