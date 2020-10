Turquie : faut-il s'inquiéter du déplacement du PSG à Istanbul ?

publié le 27/10/2020 à 16:41

Alors que le conflit diplomatique entre la France et la Turquie s'intensifie de jour en jour, le Paris Saint-Germain se déplace à Istanbul, mercredi 28 octobre, pour y affronter l'İstanbul Başakşehir, lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Dans un contexte hostile, où le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des marques françaises, le club de la capitale doit-il s'inquiéter de cette rencontre ?

Selon Didier Billon, le directeur adjoint de l'institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), le fait que le Paris Saint-Germain soit détenu par le Qatar fait une sacrée différence : "Les autorités politiques turques n'ont aucun intérêt à attaquer le Paris Saint-Germain, club français, car la Turquie entretient d'excellentes relations économiques, politiques et diplomatiques avec le Qatar".

Pour preuve, Didier Billon souligne que "la Turquie a eu un rôle très important en faveur du Qatar quand les Saoudiens et les Émiratis ont décidé, il y a trois ans, d'imposer un blocus au Qatar" et à l'inverse, "au cours de l'été 2019, lorsque la Turquie connaissait des turbulences économiques très importantes, l'émir du Qatar était venu en Turquie pour donner un chèque aux allures de bouffée d'oxygène". "Il y a une profonde empathie et d'importantes convergences" entre ces deux pays, ajoute-t-il.