publié le 27/10/2020 à 09:56

Le compte Twitter de The Sun Football l'a annoncé dimanche 25 octobre à 22h45 : Paul Pogba arrête de jouer pour la France après les commentaires du président Macron sur le terrorisme islamiste. C'est faux. Deux photos illustrent le message : l'une sur laquelle le joueur porte le maillot rouge de son club Manchester United et une autre où le milieu de terrain est vêtu du maillot bleu de l'équipe de France. Les deux clichés sont barrés d'un énorme "Breaking news".

C'est un incroyable scoop du journal qui s'appuie "sur divers médias du Moyen-Orient" et qui serait sûr de la décision du joueur français de confession musulmane. Paul Pogba n'aurait pas non plus apprécier la décision du gouvernement français d'honorer le professeur ayant publié des images offensantes du prophète. Référence à l'hommage nationale rendu à Samuel Paty, assassiné le 16 octobre. Les réseaux sociaux s'agitent, mais de nombreux fans de foot flairent l'intox. Paul Pogba annonce une fake news sur son compte Instagram et décide de porter plainte contre The Sun. Il continuera bien à jouer pour l'équipe de France.

Lorsque ce journal tient un scoop, il faut toujours un peu se méfier. The Sun est détenu par Rupert Murdoch et a traversé de nombreux scandales, notamment sur sa manière de récolter des informations. Des journalistes français et britanniques ont retrouvé l'origine de l'intox : le site égyptien d'informations sportives 195sports.

Déformer la vérité pour le buzz, une pratique courante

Sur le site, on peut retrouver l'article annonçant le soi-disant départ de Paul Pogba de l'équipe de France. Le but de cet article est de souffler sur les braises après la protestation de certains pays musulmans contre la republication des caricatures de Charlie Hebdo. On se sert d'un sportif populaire pour arriver à ses fins. Le mensonge est vite démonté mais peut égarer certains et leur faire croire que le joueur de foot met ses convictions religieuses avant son pays, ce qui est complètement faux.



The Sun a préféré le sensationnel une nouvelle fois. D'autres quotidiens britanniques ont également relayé l'information comme le Daily Mail qui a finalement changé son titre. The Sun s'est également excusé sur Twitter et se justifie en précisant qu'il n'était pas le seul à avoir fait l'erreur.

Ce n'est pas la première fois que les joueurs des Bleus de confession musulmane sont la cible de rumeurs. En décembre 2018, Éric Zemmour vient parler d'un nouveau livre sur France 5. Il affirme qu'en 2010, tous les joueurs français étaient obligés de manger halal. L'affirmation est fausse, mais continue de tourner encore aujourd'hui. Déformer la vérité est une technique commerciale qui a fait ses preuves dans la vente de livres.