Antoine Griezmann quittera le Barça lors du mercato d'hiver, selon Florian Gazan

publié le 24/10/2020 à 08:30

Tous les samedi dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 24 octobre, il l'annonce : Antoine Griezmann va quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal, qui démarre le 2 janvier 2021.

"Ce sera la meilleure 'Decision' à prendre, en référence à son fameux documentaire avant la Coupe du monde 2018 où il avait annoncé, au terme d’un suspense insoutenable, qu’il restait à l’Atlético de Madrid au lieu de partir à Barcelone. Documentaire, ironie du sort, produit par Gérard Piqué, défenseur du Barca".

"Et quand un an plus tard, il signe finalement à Barcelone, il se retrouve face à un Lionel Messi qui l’accueille avec l’enthousiasme d’un vegan à qui on servirait une côte de bœuf (...) Résultat, les stats du n°7 des Bleus s’effondrent : divisée par deux par rapport à celles de l’Atlético. Normal, en un an, Messi n’aura rien passé à Griezmann, même pas le sel à la cantine du Barca".

Depuis le début de cette saison, aucun but, aucune passe décisive Florian Gazan Partager la citation





"Et là, c’est reparti de plus belle : depuis le début de cette saison, aucun but, aucune passe décisive et l’humiliation suprême mardi 20 octobre en Ligue des champions où il n’est même pas entré en jeu alors que tous les autres attaquants du Barca, eux, ont joué (...) Surtout qu’en plus, son nouveau coach, Ronald Koeman, rêve de faire venir dès cet hiver son chouchou et compatriote, Memphis Depay pour jouer à la place de qui à votre avis ?"